嘉華中學1老師確診學生須快篩 家長有錢買不到

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市私立嘉華中學1名高中部老師確診COVID-19，全校今天停課，高中5個班級停課3天，家長須協助學生取得3日內快篩結果，但有家長感嘆快篩試劑有錢也買不到。

嘉華中學昨天晚上發布訊息通知各家長，高中部某任課老師經採檢PCR結果陽性，因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）老師授課班級達5班，經行政會議決議，今天全校暫停實體課程1天，以便進行全校清消。

另外，確診老師所授課的5個班級，則暫停實體課程3天，直到27日，而家長須協助學生取得3日內快篩結果並回報，以利班級復課。停班期間實施線上課程。

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不過，部分家長接到這個訊息，立即到藥局要購買居家抗原快篩試劑，結果不是已售完，就是缺貨中，且到嘉義縣的藥局詢問也是如此，讓家長相當緊張。

嘉義市教育處長林立生今天告訴中央社記者，若無法買到抗原快篩，家長可於今天下午5時前向班級導師登記，校方會緊急調配快篩試劑，並於明天特定時段由家長至學校造冊領取。如上述均有困難者，後續由學校造冊，由衛生局發送細胞簡訊分批分流至醫院採檢。（編輯：黃世雅）1110425