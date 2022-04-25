台中本土增201例 某校足球隊聯賽後7師生染疫

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中市府公布今天市內新增本土確診個案201例，其中某國中足球隊參加全國聯賽後有7人確診。台中市長盧秀燕說，因應中央預告本土確診數近期單日恐破萬，籲市民關注防疫訊息。

台中市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指揮中心記者會，盧秀燕在會中公布，台中市今天新增201例本土確診個案，但以中央公布的數字為準。依年齡區分，未滿12歲18例、12至64歲177例、65歲以上6例；依照感染途徑可分密切接觸者85人、疫調中116人。

針對台中市居家照護統計，截至今天中午12時，已有435人已收案居家照護，130人評估中，178人未符合收案條件送防疫旅館；至於負壓隔離病房，市內病床數共302床，已使用數為104床、可使用數為198床。

盧秀燕表示，中央防疫中心今天上午召集各縣市開設防疫線上會議，指揮官陳時中會中指出，預估這週內，台灣恐會日增1萬例的本土確診，5月初可能會日增3萬例，提醒地方縣市政府，一定要做好萬全準備。

盧秀燕說，中央有意縮短居家隔離期改為「3+4」，意指前3天居家隔離不得外出，再進行快篩或核酸檢測（PCR），篩檢陰性後，進行4天自主健康管理。

盧秀燕指出，會議中她提出建議居隔、居檢或自主健康監測的目的，是為保護確診者的健康及避免快速大量傳染，若改成「3+4」，民眾會不會有些疑慮，應該縮短為幾天才安全，呼籲中央要提出過去全台居隔累積的科學數字，讓社會大眾了解，以安民心。

盧秀燕表示，隨著越來越多居家照護者，台中市的居家照護者雖有配置主責醫院照顧，也提供線上視訊問診、送藥服務，但為掌控民眾健康狀況，市府將在明天起，在關懷包中配置血氧機，由民政系統依關懷包途徑發放，待居家照護者期滿痊癒後收回，衛生所會充分消毒再提供使用。

針對重要群聚或風險案情事件，台中市衛生局長曾梓展指出，台中北區某國中新增確診7例；大里某長照機構新增7例，累計11例；某大學旅遊群聚新增4例；歌手張惠妹演唱會案新增1例，已累計42例。

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至於某國中群聚案，台中市教育局長楊振昇表示，4月19至22日台中市有4校5隊到新北市參加全國足球聯賽，賽事結束後要求選手、教練進行快篩，其中某國中有3名教練、4名選手確診，後續會密切掌握狀況。

盧秀燕指出，因應中央預告本土確診數近期單日恐破萬，希望社會大眾都要了解中央與地方的防疫措施，共同遵守防疫規定，台灣才能迅速達到社會健康安全，鼓勵市民共同關注防疫訊息。（編輯：戴光育）1110425