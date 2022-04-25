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澎湖新增5例確診均輕症 4人為舞蹈社成員

2022/4/25 19:09
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（中央社澎湖縣25日電）國內疫情持續升溫，澎湖縣政府今天一口氣公布新增5起確診案例，均屬輕症、病況穩定，除1名遊客外，其餘4例同為舞蹈社團成員。澎湖目前累計確診數為21例。

縣府表示，今天新增5例確診，其中37歲男性遊客，24日因身體不適，自行購買快篩檢測陽性，隨即通報衛生局，PCR採檢陽性，CT值14，收治在部立澎湖醫院專責病房。

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至於50餘歲、32歲、27歲、30餘歲的3男1女，均是澎湖籍，且同為同舞蹈教室學員，因有學員喉嚨痛、流鼻涕、發燒等症狀，至部立澎湖醫院PCR採檢或自行使用快篩檢測為陽性，CT值16至24間，均屬輕症，分別申請居家照護和收治在警光會館。

縣府同時公佈匡列公共場所足跡，包括北辰市場等20餘處，澎湖環保局也動員全面清消，並呼籲民眾做好防疫措施，落實勤洗手、戴口罩，以降低病毒傳播風險，並鼓勵民眾踴躍施打追加第3劑。（編輯：陳仁華）1110425

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