豐羽計畫園區光復鄉動工 打造原民文化研究基地

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮縣政府10年前規劃豐羽計畫園區，興建文化展區及典藏區等，作為原民文化研究基地，中央核定新台幣近1.8億元，今天開工動土，部落期望完工後能展出珍貴文物。

豐羽計畫基地占地約1.5公頃，位於台9線光復路段，去年取得建造執照後，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、營建原物料飆漲等影響，歷經15次工程招標，直到去年底完成發包，今天舉辦開工祈福典禮，由原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒（Icyang Parod）主持，立委鄭天財等人到場。

夷將．拔路兒致詞表示，第一期施工範圍是豐羽計畫文化驛站場館及周邊環境整理，中央補助經費近1.8億元，是原民會歷年來核定單一計畫最高金額，補助第二高也在花蓮，為豐濱鄉原住民族山海劇場暨加路蘭廣場，已於今年3月開工。

花蓮縣長徐榛蔚致詞指出，受到原物料飆升影響，將豐羽計畫分兩期進行，這次捨棄的戶外場域如舞祭場及觀禮台列為二期計畫，將繼續爭取經費，初估尚缺6000萬元，於一期完工後接續施工。

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徐榛蔚表示，文化驛站場館設有阿美族文化展區、表演廳、數位體驗、圖書典藏空間及研究室等，完工後將是中南區原住民族文化及歷史研究基地。

來自光復鄉馬太鞍部落的縣議員蔡依靜（Lamen Panay）接受媒體聯訪指出，馬太鞍部落有500多件文物放置在中研院保存，其中包含末代領袖sapalengaw的頭飾跟權杖等珍貴文物，場館啟用後，未來會以短期展覽、人才培訓等方式，讓文物回到部落，後代族人能有機會接觸、認識部落歷史。（編輯：陳仁華）1110426