更多編輯台推薦新聞：
圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡
生活

圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

因應攤販確診 花蓮市公所加強傳統市場清消

2022/4/27 14:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮縣幾處市場攤販出現COVID-19確診者，花蓮市公所今天針對轄內各傳統市場執行預防性大清消，更針對曾傳出攤販確診的區域加強消毒。

花蓮市長魏嘉賢今天接受媒體聯訪指出，除了已完成消毒的中華市場，清潔隊今天派出1台消毒車及3名人員執行中山市場、重慶市場及復興市場的預防性清消工作，為避免造成恐慌，由市場管理所長邱信都向攤商們解釋清消的重點。

魏嘉賢表示，花蓮縣衛生局昨天公布中山（市八）市場攤販出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，經公所查證，確認是市場外圍流動攤販確診，並非市場內攤販，今天也加強市八市場外流動攤商聚集道路消毒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

而中華市場某攤販日前因至吉安鄉黃昏市場營業染疫確診，魏嘉賢說，第一時間依據中央規定辦理，經休市、清消，攤商快篩等措施，確認無確診疑慮後，今天恢復營業。

魏嘉賢表示，COVID-19因應作法持續滾動式檢討及調整，隨著單日確診人數每日創新高，呼籲民眾不要過度恐慌，避免出入大型活動場合，尤其家中有尚未施打疫苗的幼兒，務必要謹慎。（編輯：陳仁華）1110427

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載