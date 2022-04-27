因應攤販確診 花蓮市公所加強傳統市場清消

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮縣幾處市場攤販出現COVID-19確診者，花蓮市公所今天針對轄內各傳統市場執行預防性大清消，更針對曾傳出攤販確診的區域加強消毒。

花蓮市長魏嘉賢今天接受媒體聯訪指出，除了已完成消毒的中華市場，清潔隊今天派出1台消毒車及3名人員執行中山市場、重慶市場及復興市場的預防性清消工作，為避免造成恐慌，由市場管理所長邱信都向攤商們解釋清消的重點。

魏嘉賢表示，花蓮縣衛生局昨天公布中山（市八）市場攤販出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，經公所查證，確認是市場外圍流動攤販確診，並非市場內攤販，今天也加強市八市場外流動攤商聚集道路消毒。

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而中華市場某攤販日前因至吉安鄉黃昏市場營業染疫確診，魏嘉賢說，第一時間依據中央規定辦理，經休市、清消，攤商快篩等措施，確認無確診疑慮後，今天恢復營業。

魏嘉賢表示，COVID-19因應作法持續滾動式檢討及調整，隨著單日確診人數每日創新高，呼籲民眾不要過度恐慌，避免出入大型活動場合，尤其家中有尚未施打疫苗的幼兒，務必要謹慎。（編輯：陳仁華）1110427