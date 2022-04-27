議員批彰縣停課資訊不透明 縣府：有風險就公開

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）時力彰化縣議員吳韋達今天開記者會表示接獲家長反映，學生停課資訊不透明，縣府應儘快建立相關配套措施與作業流程，由縣府公布各校停課訊息，避免以訛傳訛造成恐慌。

彰化縣政府發布新聞回應指出，目前學生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診大多是被家人感染，未來會依照疫調結果進行風險評估，如果學校是嚴重感染場所，就會公開詳細說明。

時代力量彰化縣議員吳韋達開記者會指出，有家長反映，學生停課資訊不透明，沒有校名，家長擔心無法被及時通知停課及匡列，不公布消息，學校也避免被標籤化，不過卻變成以訛傳訛反而造成恐慌，縣府應儘快建立相關配套措施，由縣府公布各校停課訊息。

吳韋達說，台中市就是由市府公開訊息，希望彰化縣政府能多多理解家長們的擔憂，願意扛起責任，不要讓家長們再無所適從。

縣府教育處指出，目前學生確診大多是被家人感染，未來會依照疫調做出的風險評估，如果學校是嚴重感染場所，就有必要公開詳細說明，不然會儘可能不公布校名，避免不必要恐慌。（編輯：陳仁華）1110427