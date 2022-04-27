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金門續行實聯制 籲大型店家配合縣府政策

2022/4/27 17:24（4/27 17:51 更新）
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金門縣政府秘書長陳祥麟（左）27日指出，基於穩定地區民心及防疫需求，金門縣所屬機關、學校、體育館及圖書館等公共場域，縣府仍將繼續實施實聯制，民眾可以身分證或縣民卡掃描QR Code；並呼籲縣內大型商家、賣場、餐廳等業者能響應配合。中央社記者黃慧敏攝 111年4月27日
金門縣政府秘書長陳祥麟（左）27日指出，基於穩定地區民心及防疫需求，金門縣所屬機關、學校、體育館及圖書館等公共場域，縣府仍將繼續實施實聯制，民眾可以身分證或縣民卡掃描QR Code；並呼籲縣內大型商家、賣場、餐廳等業者能響應配合。中央社記者黃慧敏攝 111年4月27日
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（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）金門縣政府今天表示，雖然中央取消實聯制，但基於穩定地區民心及防疫需求，金門縣府所屬機關、學校及圖書館等公共場域仍將繼續實施實聯制，並籲大型商家賣場配合。

金門縣流行疫情指揮中心下午召開記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫情況。身兼指揮中心執行長的縣府秘書長陳祥麟表示，今天新增5名確診案例，累計在金確診者40人，都沒有重症個案，目前在醫院治療中還有30人。

中央流行疫情指揮中心不再公布確診者足跡，陳祥麟表示，金門仍將公布確診者足跡，但公布原則為公開場域、無法確實實聯制與適當防護場域。

對於中央即日起取消實聯制，陳祥麟說，基於穩定地區民心及防疫需求，金門縣所屬機關、學校、體育館及圖書館等公共場域，縣府仍將繼續實施實聯制，民眾可以身分證或縣民卡掃描QR Code；並呼籲縣內大型商家、賣場、餐廳等業者能配合縣府實聯制政策。

對於民眾關切的國小學童施打疫苗部分，陳祥麟表示，縣府今天已將家長同意書由學校轉發給學童家長，預計5月可對6到11歲學童進行疫苗施打，分為集中到校施打或由家長攜帶學童到醫療院所接種兩種方式。

此外，陳祥麟表示，縣府配合中央快篩試劑實名制販售，明天起上路，販售據點有10處：烈嶼鄉和金寧鄉衛生所，以及大賀、大森、金志忠、康總、仁愛復興、大山、百泰和大金藥局。販售時間依中央疫情指揮中心公告，目前每輪每身分證字號僅能購買1次。

縣府指出，今天新增的5例確診，其中3人為居家隔離由陰轉陽的個案，另2例分別是近日自台返金後出現症狀，就醫後確診；足跡包括22日下午5時華信航空台北往金門航班、24日下午2時10分華信航空台中往金門航班、25日御饌屋和26日卡市達創業加油站等。（編輯：陳仁華）1110427

金門縣政府秘書長陳祥麟27日表示，配合中央快篩試劑實名制販售政策，28日起正式施行，販售據點共有10處，販售時間依中央公告。中央社記者黃慧敏攝 111年4月27日
金門縣政府秘書長陳祥麟27日表示，配合中央快篩試劑實名制販售政策，28日起正式施行，販售據點共有10處，販售時間依中央公告。中央社記者黃慧敏攝 111年4月27日
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