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建置AI智慧號誌 紓解小港沿海路段交通瓶頸

2022/4/30 09:38
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（中央社記者曾以寧高雄30日電）高雄港洲際貨櫃中心第七貨櫃中心營運在即，屆時因貨櫃移轉量及成長量將帶來大量車流，加重港區聯外道路交通負荷。高市府導入AI智慧化交通號誌，有效節省用路人時間。

高市交通局長張淑娟透過新聞稿表示，將AI人工智慧應用在號誌中，並在3.7公里的16處路口推動是全國創舉。導入AI智慧號誌系統後，如同24小時都有互相連線的警察站在路口，隨時依車流量控燈。

不僅可降低路段壅塞情形，系統也新增主要動線壅塞告警功能，依壅塞嚴重程度發布替代道路預告，並分享給港務公司港區智慧車流系統，通知港區貨櫃車駕駛，加快道路車流紓解效率。

交通局智慧運輸中心表示，為降低第七貨櫃中心營運在即交通衝擊，確實掌握聯外交通問題及研提改善策略，經與台灣港務公司高雄港務分公司合作，盤點高雄港港區、洲際貨櫃中心聯外交通現況問題研擬改善策略，在主要聯外道路南星路及台17線沿海路段建置AI智慧化交通號誌系統。

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北起沿海中林路路口、南至南星鳳鳴路口，全線長約3.7公里，再加上周邊支線總計有16處號誌化路口，是全國目前控制範圍最廣(路口數最多)AI號誌控制系統。

智慧運輸中心表示，這套AI智慧交通號誌系統應用非常前端的人工智慧技術，無須人為設計控制邏輯，利用實際車流資料訓練AI模型，依當下交通路況，即時運算並調控號誌，並透過AI影像分析系統績效，達到降低路口停等延滯、增進幹道續進效率、改善多號誌化路口整體系統績效目標。（編輯：孫承武）1110430

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