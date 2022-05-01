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侯友宜：快篩陽視同確診是一定要走的路

2022/5/1 13:05（5/1 14:06 更新）
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新北市長侯友宜（前左）1日說，快篩陽性視同確診是一定要走的路，這個方向清楚明確，在走的過程中希望穩健、快速做好轉換，盼中央考量，把相關配套及整個辦法、流程修改後，趕快推動。中央社記者沈佩瑤新北攝 111年5月1日
新北市長侯友宜（前左）1日說，快篩陽性視同確診是一定要走的路，這個方向清楚明確，在走的過程中希望穩健、快速做好轉換，盼中央考量，把相關配套及整個辦法、流程修改後，趕快推動。中央社記者沈佩瑤新北攝 111年5月1日
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（中央社記者沈佩瑤新北1日電）新北市長侯友宜今天說，快篩陽性視同確診是一定要走的路，尤其面對現在這麼大的量，但包括如何快速通報到後端，相關規定、配套和流程，中央應修改後推動。

新北市長侯友宜上午到新莊區出席2022第二屆GKBB成吉思汗全國健美公開賽開幕典禮，會後接受媒體聯訪時，針對台北市長柯文哲拋出快篩陽性應視同確診議題表示，這是一定要走的路。

侯友宜說，這個方向清楚明確，在走的過程中希望穩健、快速做好轉換，盼中央考量，把相關配套及整個辦法、流程修改後，趕快推動。

至於柯文哲要求快篩陽性者才可採檢核酸檢測PCR，侯友宜則認為，這應該要等到民眾都能買到快篩試劑，否則現在買不到快篩試劑，卻不讓民眾去社區篩檢站採檢，「這說不過去」，且也要搭配綠色通道，2個配套一起做。

侯友宜並提到，快篩陽有症狀就給藥部分，新北市在一週前就開始做了，目前進行順暢；他不忘呼籲中央，新北居家隔離轉型方案報上去一個禮拜了，新北疫情和其他縣市不同，盼中央快速核定。（編輯：方沛清）1110501

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