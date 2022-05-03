防幽靈漁撈 屏東推動海廢再利用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

避免廢棄漁網具流失到海洋造成「幽靈漁撈」事件，屏東縣政府規劃將回收的廢棄漁網轉向再利用，並鼓勵漁民將廢棄漁網去除浮子、沉子、浮球及垃圾等雜物後，最高以每公斤新台幣15元獎勵金回收。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東3日電）廢棄漁網具流失到海洋造成「幽靈漁撈」事件，形成隱形海洋危害。在海保署支持下，屏東縣政府試辦廢棄漁網回收、妥善處理與再利用機制，達成促進聯合國永續發展目標。

農業處海洋及漁業事務管理所指出，當幽靈漁撈捕獲生物後，垂死及腐爛的生物氣味吸引其他魚類來覓食時，就會發生長期的「自動重新誘餌」連環效應，釋放的氣味增加對其他魚類的吸引力，增加幽靈漁撈的效率；危害海中生物，包括纏繞鯨豚、海龜、海鳥、並覆蓋住海底礁區導致破壞棲地功能；漂浮的廢棄漁網也會纏住或堵塞船舶的進水閥、螺旋槳、螺旋槳軸和舵，從而使船舶擱淺並使船舶和船員處於危險中。

海洋及漁業事務管理所今天新聞稿表示，在海洋委員會海洋保育署支持下，透過今年辦理「廢棄漁網獎勵回收機制」與「廢棄漁網妥善處理與去化」實踐海洋永續之路，規劃將回收廢棄漁網轉向再利用機會，這些政策推動從源頭管控、末端清除廢棄漁網具，可減少海上幽靈漁撈事件再發率。

此外，縣府再次加碼廢漁網回收獎勵，廢棄漁網經去除浮子、沉子、浮球及垃圾等雜物後，縣府最高以每公斤新台幣15元獎勵金回收，對象限設籍屏東縣漁民，期限至12月31日。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

漁民可將廢棄漁網於每月第一、二週的週三，攜至鹽埔漁港、枋寮漁港、水利村漁港、塭豐漁港等暫置區進行回收；其他沒有暫置區的漁港，可向當地漁會登記，或撥打大仁科技大學服務專線0970-233-322，另行安排回收時間。

配合海委會漁網回收機制及環保署限塑政策，屏東縣政府委託大仁科技大學，將漁網回收處理後，做為可再利用素材，製作環保與實用性兼具的網袋或背包等，從課程中融入海洋環境教育宣導，以瞭解海洋生態危機，推動全民從源頭減量，建構廢棄物回收再利用觀念。（編輯：孫承武）1110503