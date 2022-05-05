北市兒童疫苗開打 學生接種紀錄差異大成挑戰

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市今天啟動國小莫德納疫苗校園接種，副市長蔡炳坤指出，由於符合資格者包含幼兒園學童，還有滿12歲或已接種過第1劑疫苗的國小學童，接種紀錄與劑量各不同，須謹慎處理。

台北市信義國小今天率先開打兒童莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，校長徐曼理接受媒體聯訪表示，全校含附設幼兒園共800名學生，其中179人將在今天接種疫苗，比率約2成2，較初步意願調查的4成多減少。

徐曼理指出，179人中，有23人已滿12歲，其中又有2人今天是要打第2劑，另有4人為幼兒園學童。

徐曼理說，由於過去流感疫苗接種或健康檢查都會有家長會的愛心志工協助，所以今天就沒有家長申請陪同，由15名愛心志工給予學童關懷，目前接種完第1個班級，學童都說不會痛。

蔡炳坤表示，截至昨天晚間9時，台北市已超過4800多名師生確診，到今天可能就超過5000人，這數字還不包含居家隔離者，對每間學校來講都是很大的挑戰。

蔡炳坤說，學童安全是此次接種首要考量，經過身分確認、量體溫後，由兒科醫師問診，接著施打疫苗、留觀，信義國小由聯合醫院仁愛院區備援，遇有緊急狀況隨時後送。

蔡炳坤指出，今天發現，接種學童包含幼兒園及滿12歲的國小學童，由於滿12歲者接種劑量為全劑，與未滿12歲的半劑不同，所以安排在最後施打，另外滿12歲者還有已經打過第1劑的，要確認間隔滿12週才能再打第2劑，需要謹慎處理。

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蔡炳坤強調，信義國小有接種意願的比例看起來比較低，但如果家長還在考慮，沒在排定接種的當天施打疫苗，也可以帶到11家有開設特別門診的醫院接種，至於BNT疫苗，等中央確定何時抵台、何時接種，再依循中央步調完整規劃。

信義國小家長會長簡君珊說，從施打意願比率就可以看出來，家長一定有擔心，加上BNT又要抵台，但考量疫情越來越嚴重，影響學童學習狀況，例如學校上週才停課，因此對家長來說非常兩難。（編輯：陳仁華）1110505