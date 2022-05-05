金門居隔確診服務 居家照護關懷中心啟動

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金門縣政府5日開設「居家照護關懷中心」，縣長楊鎮浯（前左2）上午出席啟動儀式。縣府表示，關懷中心將透過生活關懷、健康照顧和疫情諮詢，提供居家隔離者、無症狀或輕症確診者各項諮詢服務。（金門縣政府提供）中央社傳真 111年5月5日

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（中央社金門縣5日電）金門縣政府今天開設「居家照護關懷中心」，縣府表示，透過生活關懷、健康照顧和疫情諮詢，提供居家隔離者、無症狀或輕症確診者各項諮詢服務。

縣長楊鎮浯上午在關懷中心啟動儀式表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）至今已2年有餘，隨著病毒不斷變種，預期金門縣居家照護人數將上升；為解決民眾有關疫情相關疑慮，在縣府大禮堂設置「居家照護關懷中心」。

此外，縣府秘書長陳祥麟下午在防疫記者會表示，昨天啟動設置於警光會館廣場的PCR採檢站，是分流部立金門醫院的人流，凡匡列居隔者由衛生局通知，快篩陽性者應攜帶使用過的家用快篩試劑至現場，採免掛號、免排隊、上午採檢、隔日針對陽性個案通知；檢驗報告將3日內發送到健康存摺，每次採檢時間約2至3分鐘。今天上午已採檢54人，PCR結果都是陰性。

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對於金門縣整體防疫策略，楊鎮浯表示，主要在確保地區整體醫療量能，也就是重症病患服務及醫院醫療服務正常運作；現階段因輕、中、重確診病患分流收治，部分因照顧幼童特殊疾病或輕症確診民眾居家照護，透過「居家照護關懷中心」一通電話即到位服務。

縣府表示，「居家照護關懷中心」三大任務為生活關懷、健康照顧和疫情諮詢，先期由縣府相關局處及1999人員進駐，並對外招募志工人員、退休暨醫護人力，一起投入防疫團隊。（編輯：唐聲揚）1110505