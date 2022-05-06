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母親節遊子是否回嘉？翁章梁建議視訊表孝心

2022/5/6 15:07（5/6 23:10 更新）
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嘉義縣COVID-19疫情較全台其他地區輕微，由於週末就是母親節，在外遊子趁假期返鄉，南來北往恐加重疫情，嘉義縣長翁章梁6日建議，可改用視訊或打電話表達孝心，不一定要回家。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月6日
嘉義縣COVID-19疫情較全台其他地區輕微，由於週末就是母親節，在外遊子趁假期返鄉，南來北往恐加重疫情，嘉義縣長翁章梁6日建議，可改用視訊或打電話表達孝心，不一定要回家。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月6日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）母親節將至，旅外遊子可能返鄉，恐加重COVID-19疫情，嘉義縣長翁章梁今天建議遊子用視訊或打電話表達孝心，不一定要回家，非常時期媽媽會諒解。

翁章梁召開線上記者會，邀請前嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝說明感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護期間，家中可備解熱止痛藥、止鼻水藥、止咳化痰藥等，助緩解不適症狀，每日早晚量體溫，也可準備血氧機自我監測。

蕭博勝指出，居家照護或隔離期間如有身體不適，可透過視訊診療尋求醫療或用藥協助，民眾完成視訊診療後，嘉義縣55家社區藥局供領藥服務，由親友代領；如有領藥困難者，有26家社區藥局藥師提供送藥到宅服務。

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翁章梁說，過幾天就是母親節，返鄉人潮可能帶來新一波疫情，建議遊子用視訊或打電話表達孝心，不一定要回家，非常時期媽媽會諒解。如果真的要回家，應留意自身健康狀況，有上呼吸道症狀或接觸疑慮，先快篩自主隔離，讓家人和自己都安心。

嘉義縣今天新增133人確診，其中13人屬外縣市已轉出，53人有症狀、67人無症狀。全縣6至11歲幼童疫苗接種559人，無不良反應。（編輯：郭諭儒）1110506

嘉義縣政府6日提醒民眾，母親節返鄉前注意自身健康狀況，如有上呼吸道症狀或接觸疑慮者，先快篩自主隔離，讓家人和自己都安心。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月6日
嘉義縣政府6日提醒民眾，母親節返鄉前注意自身健康狀況，如有上呼吸道症狀或接觸疑慮者，先快篩自主隔離，讓家人和自己都安心。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月6日
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