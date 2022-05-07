部署停課不停學 嘉義市演練全市中小學線上教學

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嘉義市政府7日舉行全市國民中小學線上教學演練，測試各校線上教學量能及網路平台流量壓力，市長黃敏惠（坐者左白衣者）上午到興安國小巡視線上教學情況。中央社記者蔡智明攝 111年5月7日

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（中央社記者蔡智明嘉義市7日電）嘉義市府因應疫情不確定性，今天進行全市國民中小學線上教學演練，測試網路平台流暢度，過程順利。嘉義市長黃敏惠表示，完成「停課不停學」部署，確保孩子學習不中斷。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，嘉義市確診病例突破百人，市府今天舉行全市國民中小學線上教學演練，測試各校線上教學量能及網路平台流量壓力。

黃敏惠上午到興安國小巡視線上教學情況，並登入興安國小一年三班「六大類食物」線上教學教室，與師生互動，教學過程順利，網路流暢。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，母親節前夕，趁演練機會親子共學，增進親子感情。面對疫情，市府以謙卑態度超前部署，做足準備，絕不因疫情讓孩子學習受影響。

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嘉義市教育處長林立生告訴中央社記者，教育處密切監控網路流量，要求老師只能在家中授課，提供3C設備給弱勢家庭使用，完全模擬停止到校上課情形。

林立生說，各校平時就有演練，老師也擅於運用數位教學，加上嘉義市的學校不多、又集中，比起其他縣市更好落實線上教學。黃敏惠也提醒家長，孩子在線上教學時，請衣著整齊，避免上課時出現奇怪的畫面，嚇到別人。（編輯：郭諭儒）1110507

嘉義市全市國民中小學線上教學演練7日舉行，測試各校線上教學量能及網路平台的流量壓力，興安國小校長查顯良（前左）向到場視察了解的嘉義市長黃敏惠（前右）說明流程。中央社記者蔡智明攝 111年5月7日