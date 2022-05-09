雄女校長遴選鄭文儀出線 盼與雄中交流更密切

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高雄女中校長林香吟未獲連任，新校長由現任台南女中校長、雄中校友鄭文儀（圖）自遴選中脫穎而出。（鄭文儀提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月9日

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）雄女校長林香吟未獲連任，新校長由現任南女校長、雄中校友鄭文儀自遴選中脫穎而出。鄭文儀說，雄女百年校慶將至，要「秉持榮耀，開創新局」，並盼雄中、雄女未來交流更密切。

高雄市政府教育局日前公告，高雄女中校長林香吟因花費大量時間心力在校外事務、學校承接計畫導致行政成本增加等而未獲選連任；校長一職開缺後，多人競爭，有7人進入複選，最後由台南女中現任校長、高雄中學校友鄭文儀出線。

南女網頁介紹，鄭文儀現擔任台南女中第15任校長；並曾在鳳山高中任職近8年，擔任國文專任教師、導師、教學組長、圖書館主任、教務主任等職位，過去也曾在屏東女中任教。

鄭文儀今天接受中央社記者電訪表示，因為今年剛好是雄女創校第98年，再2年就要迎來百年校慶。配合百年校慶契機，高雄女中作為高雄地區最好的女子高中，要「秉持榮耀，開創新局」，總結過去榮耀成果，展現現在學校最好的活力，展望未來的發展，接下來2年會與全校師生一起籌備迎接百年校慶。

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預計8月1日接任雄女校長，鄭文儀說，目前雄女校務整體都做得很好，就任之後，自己也會保持與校友會、家長會的密切連結，最重要的還是全校師生的共同規劃，整合大家對於校務發展的共同願景、期待；原來校務也會按照進程，持續推動。

現任高雄中學校長莊福泰和鄭文儀都是雄中校友。鄭文儀說，這個機會相當難得，雄中、雄女以往都有共同的課程、交流活動，希望未來可以更密切，尤其在課程交流上，兩校可以共同開發適合師生一起參與的課程。（編輯：陳仁華）1110509