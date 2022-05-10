台北市議員11人染疫 陳建銘確診有乾咳

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（中央社記者劉建邦台北10日電）本土COVID-19疫情增溫，台北市議會已有10名市議員確診。無黨籍議員陳建銘今天說，9日篩檢PCR為陽性確診，已在家居隔，有些微乾咳症狀，Ct值24，身體狀況穩定。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台北市議員郭昭巖、鍾佩玲分別在9日及8日確診，先前包含無黨籍議員黃郁芬、民進黨議員王閔生和林世宗、新黨議員侯漢廷、國民黨議員戴錫欽、耿葳、陳永德、王欣儀陸續確診，市議員共10人確診，部分議員已解除隔離。

無黨籍北市議員陳建銘今天接受媒體電話訪問時說，9日接獲通知核酸檢測（PCR）陽性、確診。

陳建銘指出，前幾天出席母親節活動，事後接到確診民眾通知，因雙方有接觸，所以他昨天上午先快篩為陽性，事後前往醫院採檢PCR，晚間接獲通知PCR陽性、確診。

他說，當天接獲通知後就先自我隔離，昨天接獲PCR陽性通知後，不想造成醫療負擔，決定在家居隔，有些微乾咳症狀，其餘身體狀況穩定，會持續與醫療單位保持聯繫。

陳建銘表示，至於選民服務部分，目前陳情案件都會透過LINE等方式知會服務處同仁及詢問北市府公務機關相關事情，選民服務不會中斷。（編輯：李亨山）1110510