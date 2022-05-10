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彰化綠初選民調公司遭質疑 邱建富：挑選過程透明

2022/5/10 16:55
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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）有網友在臉書留言指民進黨彰化地方選舉黨內初選，民調公司和派系有關；民進黨彰縣黨部主委邱建富說，初選配合的4家民調公司是由黨中央遴選的10多家公司選出，過程透明公正。

民主進步黨彰化縣黨部今天開記者會，邱建富說，昨晚得知有網友在臉書留言指民進黨彰化縣地方選舉黨內初選配合的4家民調公司，其中3家與某派系有關，留言者使用聳動骯髒的文字抹黑黨部初選，縣黨部要求發文者道歉。

邱建富指出，彰化縣因初選延到5月10日至20日才舉行，比較倉促，因此從黨中央遴選核示的10多家民調公司，依檔期配合情形，挑選出4家民調公司，作業過程完全透明公正及公開。

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根據民進黨彰化縣黨部提供的資料，地方選舉需辦初選在議員部分有彰化區、鹿港區、二林區以及北斗區，鄉鎮長則是有社頭鄉。

至於民進黨彰化縣議員黨內初選，溪湖區提名2席，卻有現任議員歐陽蓁珠、新人王世敏、劉珊伶等3人登記，但王世敏為顧及黨內團結，昨天決定退出，劉珊伶與歐陽蓁珠接受媒體採訪時都感謝王世敏讓賢，2人也都異口同聲說，一定全力打拚，不辜負王世敏的美意。（編輯：謝雅竹）1110510

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