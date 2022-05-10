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台中市兒童疫苗11日開打 國小同意接種率26.23%

2022/5/10 17:18（5/10 17:31 更新）
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台中市長盧秀燕10日在記者會中指出，中市本日新增3346例COVID-19本土確診個案，疫情還在向上發展；11日起將為國小學童施打首劑莫德納疫苗，經統計，截至中午為止，235所國小已回收181校、共11萬871名學童的接種意願書，其中同意接種比率約26.23%。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月10日
台中市長盧秀燕10日在記者會中指出，中市本日新增3346例COVID-19本土確診個案，疫情還在向上發展；11日起將為國小學童施打首劑莫德納疫苗，經統計，截至中午為止，235所國小已回收181校、共11萬871名學童的接種意願書，其中同意接種比率約26.23%。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月10日
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市將於11日起在校園針對學童施打第1劑莫德納疫苗，市長盧秀燕今天表示，經統計國小各校回收的意願書，截至中午為止，同意接種共2萬9079名，比率約26.23%。

台中市政府下午召開疫情指揮中心記者會，盧秀燕在會中表示，台中市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案3346例，疫情還在向上發展中，沒有下降趨勢，面臨疫情的考驗愈來愈嚴峻。

台中市明天起將為國小學童施打第1劑莫德納疫苗，盧秀燕指出，經教育局統計各校接種意願書回收工作，截至中午，國小（含6所私校）共235校，已回收181校、共11萬871名學童接種意願書，其中2萬9079名同意接種，比率約26.23%。

至於還在幼兒園、滿6歲的兒童，盧秀燕指出，台中市公私立幼兒園770園，其中725園所已完成填報，滿6歲總人數1萬8973人，有意願施打人數為2745人，比率約14.47%。

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另外，台中市今天新增1名死亡確診個案，台中市衛生局副局長邱惠慈表示，個案是1名59歲有大腸癌病史的男性，因為要入住安寧病房，4日採檢確診，8日死亡。

為提高第3劑疫苗覆蓋率，盧秀燕指出，14日將再開設40多處快打站，針對18歲至24歲市民發送通知書，25歲以上的市民也可以接種，因先前已經發過接種通知單，直接到快打站接種即可；提醒想接種第3劑疫苗的市民，先上網確認當地的快打站地點，把握居住里別的施打時間，並攜帶健保卡、小黃卡到快打站接種。（編輯：張雅淨）1110510

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