大漢溪恐龍雕塑特色共融遊戲場 5月底完工落成

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市政府高灘地工程管理處今天表示，將在大漢溪水岸結合茉莉花故鄉，打造浮洲恐龍雕塑遊戲區；也將在新店溪水岸建設蝶型水道戲水區，6月前完成2座特色公園共融遊戲場。

高灘地管理處副處長林宏政，今天在市政會議提出專題報告表示，新北市貫穿新店溪、大漢溪及淡水河系，擁有1382公頃的高灘綠地；在水岸打造遊憩場所，讓不同族群民眾全時段在河濱公園找到適合自己的運動空間。

早期板橋區浮洲地區盛產茉莉花與黃梔花，為製作香片茶不可或缺的原料，是當地民眾重要的種植和收入來源。高灘地以「茉莉花的故鄉」為概念，在大漢溪水岸打造浮洲共融遊戲場，結合恐龍雕塑的造型，將在5月下旬完工，盼望吸引孩童焦點。

高灘處指出，另在新店溪河岸建設「新店陽光公園特色遊戲場」，結合既有的喬木，在林木之間穿梭以蝶型水道為主題，打造共融遊戲場，將於6月完工，盼望成為孩童夏天的水陸空大樂園。

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林宏政表示，新北市持續推動改善公園全齡、特色及共融遊戲場，讓各年齡層市民都能在公園找到屬於自己的遊戲場；在維持防洪疏濬功能的前提下，兼顧水岸生態環境，充分利用高灘地，讓市民與河流共生、共享、共榮，提供民眾休憩好地方。

林宏政說，除即將完成2場共融特色遊戲場，今年另將完成新莊區大漢溪水岸1處寵物公園，及三峽區的水岸機車練習場。（編輯：陳仁華）1110511