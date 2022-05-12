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桃市府團隊出席ICLEI世界大會 進行永續城市對談

2022/5/12 17:09（5/12 17:36 更新）
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桃園市政府團隊至瑞典參與地方政府永續發展理事會（ICLEI）舉行的ICLEI世界大會（ICLEI World Congress 2021-2022），與美國、加拿大等多國城市代表進行永續城市等對談。（桃園環保局提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月12日
桃園市政府團隊至瑞典參與地方政府永續發展理事會（ICLEI）舉行的ICLEI世界大會（ICLEI World Congress 2021-2022），與美國、加拿大等多國城市代表進行永續城市等對談。（桃園環保局提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月12日
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（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市政府環保局今天表示，市府團隊至瑞典參與ICLEI世界大會，與美國、加拿大等多國城市代表，進行永續城市等對談，並宣布桃園即將發表全世界第一本生態物流白皮書。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，桃園市副市長李憲明，昨天和桃園市政府副秘書長邱俊銘、環保局長呂理德、研考會主委吳君婷、交通局長劉慶豐至瑞典馬爾默，參與地方政府永續發展理事會（ICLEI）舉行的ICLEI世界大會（ICLEI World Congress 2021-2022）。

環保局表示，市府團隊在會中宣布，桃園即將發表全世界第一本生態物流白皮書，並以「達成淨零與永續城市未來」為題，與加拿大溫哥華、荷蘭烏特勒支、美國波特蘭、美國匹茲堡等4個城市、5名代表進行深度對談。

呂理德表示，桃園已設定2050淨零排放目標，規劃相關城市減碳路徑及中期目標，希望在2030年時，能達到與2005年相比減碳40%，並透過發展多元綠能場域、運具電動化等，朝工業部門減煤等面向進行，在生態物流方面，也已訂定2050淨零發展目標；桃園的終極目標是邁向永續城市的發展，發展生態物流是重要路徑。

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吳君婷表示，桃園在2020年發表自願檢視報告（VLR），以「健康友善」、「安居樂業」、「智慧韌性」作為市政3大目標；桃園推動「低碳綠色城市」與「生態物流」等政策，預計在今年發表第2本的自願檢視報告。

劉慶豐表示，桃園透過建立示範場域，具體呈現永續交通與永續物流的解決方案，例如大溪示範區，為解決老街道路狹窄、貨車裝卸貨所造成的壅塞、噪音與空氣污染問題，設立低碳寧靜轉運站，讓大貨車在轉運站卸貨後離開老城區，改用共享電動三輪車完成末端配送。（編輯：張銘坤）1110512

桃園市政府團隊至瑞典參與ICLEI世界大會，與多國城市代表分享永續城市經驗。（桃園環保局提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月12日
桃園市政府團隊至瑞典參與ICLEI世界大會，與多國城市代表分享永續城市經驗。（桃園環保局提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月12日
桃園市政府團隊至瑞典參與ICLEI世界大會，與美國、加拿大等多國城市代表進行交流，並在會中宣布桃園即將發表全世界第一本生態物流白皮書。（桃園環保局提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月12日
桃園市政府團隊至瑞典參與ICLEI世界大會，與美國、加拿大等多國城市代表進行交流，並在會中宣布桃園即將發表全世界第一本生態物流白皮書。（桃園環保局提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月12日
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