嘉義大凍山受傷浪犬截肢恢復佳 等愛心人士認養

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嘉義縣家畜所3月底接獲山友通報，大凍山登山步道一隻浪犬「大黃」左前肢嚴重受傷，動保員將約30公斤的大黃背下山治療，前後花了8小時才完成任務。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月16日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉縣家畜所3月接獲山友通報大凍山登山步道一隻浪犬「大黃」左前肢嚴重受傷，動保員將30公斤重大黃背下山，前後花了8小時，做截肢手術後恢復狀況良好，盼愛心人士認養。

家畜疾病防治所長林珮如今天告訴中央社記者，嘉義縣動物緊急救援專線3月時接獲山友通報，大凍山步道山頂觀景台附近有隻親人的大黃狗，左前肢嚴重受傷，希望派員救援。

動物保護管制人員在海拔約2000公尺步道上搜索花了數小時才找到受傷的「大黃」，怕牠亂竄先發射麻醉針麻醉，當大黃要逃離現場時，一旁山友喊說「大黃你不要害怕，他們要帶你下山治療」，大黃竟慢慢走到動保員旁邊趴下，靜靜等待麻醉劑起作用。

林珮如說，動保人員前後花了8小時才完成救援，過程最艱困的時候，是背著將近30公斤的大黃，走了2小時的山路。

林珮如說，大黃被尋獲時傷口已嚴重感染，獸醫師診療評估須截肢，經2個月休養已恢復健康；考量犬隻回放山區怕再度受到傷害，加上動保教育園區還在改建，目前無收容空間，希望愛心人士認養。

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林珮如說，獸醫師研判大黃的左前腳應是踩到「山豬吊」（套索陷阱）受傷，家畜所一旦查獲民眾違法使用造成動物受傷，將依法嚴懲，依動物保護法規定可開罰新台幣1萬5000元至7萬5000元。

另外，動保法規定使用「山豬吊」或捕獸鋏造成動物死亡者將移送法辦，最重可處2年有期徒刑、併科200萬元罰金；如造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金，民眾切勿以身試法。（編輯：陳仁華）1110516

嘉縣大凍山登山步道3月時有山友發現一隻左前肢受傷浪犬「大黃」，家畜所獸醫師研判應是踩到「山豬吊」。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月16日