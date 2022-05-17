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綠營彰縣初選鬧內鬨 江熊一楓控告同黨議員涉誹謗

2022/5/17 15:33
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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）民進黨彰化縣議員江熊一楓前往彰化地檢署，按鈴控告同黨議員黃盛祿誹謗等罪；江熊一楓說，黃盛祿指她錄音錄影推薦同區參加初選的李俊諭行為是選假的，名譽受損因此提告。

民進黨彰化縣黨部從5月10日至20日舉辦鄉鎮長及縣議員初選，現任議員江熊一楓、黃盛祿以及前議員李俊諭所屬的彰化第7選區提名2席，其中1席為婦女保障名額，5月19日將進行電話民調。

黃盛祿昨天下午在同黨議員賴清美、賴澤民等人陪同下召開記者會，指議員江熊一楓利用婦女保障名額，錄音錄影推薦同區議員參選人李俊諭，變成2個打1個，破壞初選公平性。

江熊一楓、李俊諭今天前往彰化地方檢察署，按鈴控告黃盛祿涉嫌誹謗。江熊一楓指出，她曾和前縣議員李俊諭在議會共事，2人一起合作許多對地方有利的議案，她認為李俊諭如當選會是好議員，因此錄影錄音支持李俊諭。

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江熊一楓說，黃盛祿對外宣傳她選假的，破壞她的名譽，也影響黨內初選，而民進黨黨內初選相互拉抬的例子很多，黃盛祿對自己選情沒信心才會說別人2個打1個，她呼籲黃盛祿自我節制，不要散布謠言和惡意抹黑。

黃盛祿接受媒體聯訪回應說，江熊一楓利用婦女保障名額規定，錄影錄音推薦李俊諭，形同棄選轉支持另1名候選人，他沒有講錯話，不會用道歉換取撤告，至於江熊一楓指控涉及抹黑的圖片影片是別人做的，他轉傳而已，江熊一楓先出手，還去按鈴申告，分明是打人喊救人。（編輯：陳仁華）1110517

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