照顧染疫婦幼 成大醫院20日啟動婦幼專責照護

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（中央社記者張榮祥台南17日電）面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情即將到來的洪峰，成大醫院院長沈孟儒今天宣布，成大醫院20日將啟動婦幼專責照護，以專業醫療照顧染疫婦幼。

沈孟儒今天下午在台南市COVID-19防疫記者會指出，COVID-19絕大多數是輕症或無症狀，但孕婦和幼兒相對弱勢，在中重症病例中，20%是兒童，台南市每個月1000名新生幼兒誕生，以感染率10%計算，預估約有100名母親染疫；以成醫為例，4月26日迄今，成醫已接生15名染疫母親的新生兒。

表示，成醫20日將啟動COVID-19婦幼專責照護，分為母嬰親善專區及重症兒童專區，以專業醫療照顧染疫婦幼，共度危機。

成大醫院也發布新聞稿指出，「COVID-19婦幼專責照護」為確診、隔離、緊急狀況的孕婦安排產程綠色通道，更由急診、產房、婦科病房、嬰兒室、小兒加護病房、感染管制中心等跨科團隊提供全方位照護，建構疫情中孕產婦安全環境。

成大醫院「COVID-19婦幼專責照護」，主要是將產房改為確診孕婦的專責照顧，提供15張待產床及安胎床；另再提供15張專責隔離嬰兒床迎接新生命，且提供8張嬰幼兒加護病床，專責確診兒童重症照護。

台南市長黃偉哲則在防疫記者會公布台南市今天新增2833例COVID-19確診病例，以青壯年居多，黃偉哲表示，這個染疫數字蠻多的。（編輯：郭諭儒）1110517