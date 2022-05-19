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疫情高峰 台南國中小5/23起線上教學一週

2022/5/19 15:49（5/19 16:01 更新）
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（中央社記者張榮祥台南19日電）因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高峰來襲，台南市長黃偉哲今天宣布，台南市國中小學23日至27日一週連續5天全面改為線上教學。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會公布台南市新增4795例確診病例；黃偉哲說，北部疫情有南擴現象，預測台南下週疫情將達到高峰，台南市國中小學23日至27日全面改為線上教學。

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黃偉哲表示，台南大多數國中小學沒有異狀，若學校和多數家長同意，由校方自行決定維持實體上課；如果改為線上教學，家長卻無法在家照顧，也可將學生送到學校，由校方代為照顧。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，台南市今天新增4795例確診病例，以青壯年居多；今年截至昨天，台南累計確診3萬5424人，其中1萬4433人解除隔離，2萬991人隔離中。（編輯：李亨山）1110519

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