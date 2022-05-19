協助雲林防疫 台塑企業捐贈10萬劑快篩

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雲林縣政府19日舉辦台塑快篩試劑捐贈記者會，縣長張麗善（右2）與台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑（右）等人出席，這批快篩試劑將提供雲林弱勢家庭、社福與老人機構與第一線執行防疫的公務人員使用。中央社記者蔡智明攝 111年5月19日

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（中央社記者蔡智明雲林縣19日電）台塑企業幫助雲林縣防疫，今天起將陸續捐贈總數10萬劑COVID-19快篩試劑，提供縣內弱勢家庭、社福與老人機構及第一線執行防疫的公務人員使用，善盡社會責任。

雲林縣政府今天在縣府大廳舉辦台塑快篩試劑捐贈記者會，縣長張麗善與台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑等人與會。

張麗善接受媒體聯訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例逐日飆升，縣府向廠商自購1萬5028劑快篩試劑，實際到貨量僅5028劑，其餘1萬劑因被中央徵用無法交貨，目前每天都要發放約3000劑給居隔者的情況下，單靠中央統一配發，遲早面臨量能不足。

張麗善說，日前與台塑聯繫希望協助縣府克服困難，台塑答應將陸續捐贈總數10萬劑由台塑生醫生產的COVID-19快篩試劑，供縣府調配使用，善盡社會責任。

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蔡建樑說，台塑生醫部分快篩試劑被國家徵用，只能調配部分產能供應雲林縣，10萬劑將分批到貨，今天先配送3萬劑，再來將陸續贈2萬5000劑、2萬5000劑及2萬劑。

縣府指出，台塑贈送的快篩試劑優先發給約8000戶的低收及中低收入戶每戶5劑，其次是各鄉鎮市防疫的第一線人員，再來是老人、身障、兒少等機構，以及老人食堂據點志工服務人員、殯葬業者、防疫計程車等對象。（編輯：陳仁華）1110519