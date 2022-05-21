新竹州警務部長官舍古蹟修復完成 24日開放參觀

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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）新竹市定古蹟「新竹州警務部部長官舍」已修復完成，新竹市長林智堅今天宣布，24日正式開放，除參觀超過百年建物，還可品嚐到特色料理。

新竹市政府今天發布新聞稿，林智堅表示，他上任後投入超過新台幣7億元整修活化文化資產，包括東門城廣場、少年刑務所演武場、新竹州圖書館，也陸續增加指定古蹟、歷史建築。

林智堅指出，新竹市多處修復後的古蹟獲國內外獎項肯定，例如新竹州警務部部長官舍、南大路警察宿舍皆獲2022德國iF設計獎（iF Design Award）與2021台灣景觀大獎。

新竹市文化局長張馨之指出，新竹州警務部部長官舍為竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍，自日治時期完工至今已超過一世紀。

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張馨之表示，新竹州警務部部長官舍屬日本「軸組式」獨棟日式宿舍，除有居住服務性質的和式空間，亦有社交功能洋式客廳，為和洋折衷式住宅，庭院甚至有百年老茄苳樹，重現古蹟雅致風華。

竹市文化局說明，新竹州警務部部長官舍在日治時期屬高等官員居所，國民政府時期則為警察局長宿舍，2016年經新竹市政府指定為市定古蹟，經歷調查、規劃設計至修復，以促參方式委外營運，採複合式經營，除具有餐飲，也將作為新竹市導覽重心，展示歷史與文化。（編輯：方沛清）1110521