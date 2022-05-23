基隆自購10萬快篩試劑 23日起發送孕婦和幼童

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆市政府日前自購10萬份快篩試劑，今天起發送孕婦及0到12歲幼童，基隆市長林右昌視察發放情形說，由於已做好規劃，市民能快速領到快篩，呼籲民眾把握時間盡快領取。

基市府發布新聞稿表示，林右昌上午前往安樂區戶政事務所了解發放作業，現場領到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑的家長都非常開心，感謝市府關心孩童、新生兒及孕婦健康。

林右昌說，戶政事務所事先已做好規劃，提前清點、分裝快篩試劑，領取動線也與其他申辦業務分開，不影響辦理一般業務民眾，讓到場市民能快速領到快篩試劑，呼籲家中有幼兒的民眾把握時間盡快領取，確保及監測家人健康。

基市府表示，疫情嚴峻，林右昌要求市府積極向中央爭取公費快篩試劑，也透過各管道洽詢廠商，突破萬難購得10萬劑快篩試劑。

市府考量12歲以下孩童絕大多數還沒打疫苗，0到12歲配發3劑、新生兒與孕婦配發5劑，領有媽媽手冊孕婦和新生兒，及0到7歲的幼兒家長23日到31日，可帶媽媽手冊、新生兒出生證明及戶口名簿，到戶籍所在地戶政事務所領取。

此外，市府20日起已將快篩試劑發給各公私立小學7到12歲學童。（編輯：李明宗）1110523