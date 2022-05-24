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高雄確診數逾台北 陳其邁：最重要莫超過醫療負擔

2022/5/24 11:33（5/24 12:21 更新）
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中央流行疫情指揮中心23日公布高雄新增7286例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，比台北7185例多。高雄市長陳其邁24日上午在市議會接受媒體聯訪表示，北部確診盛行率較高，確診數多、集體免疫也高，加上疫苗施打，中後期就會趨緩，最重要的是控制不要超過醫療量能負擔。中央社記者蔡孟妤攝 111年5月24日
中央流行疫情指揮中心23日公布高雄新增7286例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，比台北7185例多。高雄市長陳其邁24日上午在市議會接受媒體聯訪表示，北部確診盛行率較高，確診數多、集體免疫也高，加上疫苗施打，中後期就會趨緩，最重要的是控制不要超過醫療量能負擔。中央社記者蔡孟妤攝 111年5月24日
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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄昨天COVID-19確診數比台北多，高雄市長陳其邁今天說，北部確診盛行率較高，確診數多、集體免疫也高，加上疫苗施打，中後期就會趨緩，最重要的是控制不要超過醫療量能負擔。

中央流行疫情指揮中心昨天公布高雄新增7286例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，比台北7185例多。陳其邁上午在市議會接受媒體聯訪時說，現在主要是盡量讓曲線緩升、緩降，不要超過醫療量能負擔。

陳其邁說，北部地區確診數占約總人口數8%至10%，高雄則是3%左右，社區裡確診數多，相對集體免疫就比較高，加上疫苗施打，疾病傳播在中後期就會減緩；高雄要控制讓它緩升，不要超過醫療量能，同時輕重症分流，預防重症及死亡。

他並指出，高雄推出一站式篩檢、治療服務，輕症患者由基層診所負責，避免患者都跑到大醫院，造成醫療負荷。此外，高雄專責病床也從原本1884床將增至2200床，已要求各醫院加強專責病房準備，目前小兒科門診也無壅塞情況。

陳其邁說，在做醫療量能準備時，也要顧厝邊，做好區域聯防，要一起兼顧屏東、台東和澎湖等地，如很多個案也會從屏東轉送高雄，高、屏都有保持後送聯繫。

陳其邁表示，面對Omicron變異病毒株，因社區化、流感化趨勢，已逐漸從高強度防疫措施的公衛戰場轉為醫療戰場，所以要守住醫療量能。他也贊成不要有太多高強度管制措施，因這樣沒有意義，現在是要做好輕重症分流。（編輯：陳仁華）1110524

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