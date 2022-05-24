百年官邸吃必比登美食 新竹州警務部長官舍開放

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擁有百年歷史的「新竹州警務部部長官舍」修復完成，24日正式營運，採複合式經營，除有餐飲，也作為竹市導覽重心，展示歷史與文化。新竹市長林智堅（中）邀民眾前往品嘗獲米其林必比登推薦的美食，並欣賞展覽。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年5月24日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）擁有百年歷史的「新竹州警務部部長官舍」已修復完成，今天正式營運，新竹市長林智堅邀民眾前往品嚐獲米其林必比登推薦的美食，並一同欣賞展覽。

林智堅出席「新竹州警務部部長官舍」開幕記者會時指出，公共建設改變需要時間，新竹市不只擁有享譽全球的新竹科學園區，舊城區更有全國密度極高的文化資產，共有71處古蹟、歷史建築，其中有28處就是他任內新增指定的建築。

林智堅表示，新竹州警務部部長官舍未來不只有策展，也能享受米其林廚師料理，接下來也會搭配「步行城市計畫」，連結附近的新竹車站、東城門、新竹州廳等等，串聯活化古蹟群，讓大家能細細品味新竹。

竹市府文化局長張馨之說明，新竹市府投入新台幣3380萬元修復新竹州警務部部長官舍，並於2021年完成，現為竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍。

張馨之表示，新竹州警務部部長官舍建築屬日本軸組式獨棟日式宿舍，除有居住服務性質的和式空間，也有社交功能洋式客廳，為和洋折衷式住宅，庭院甚至有百年老茄苳樹，重現古蹟雅致風華。

文化局補充，這次以促參方式委託時藝多媒體傳播股份有限公司營運，採複合式經營，除具有餐飲，也作為竹市導覽重心，展示歷史與文化。（編輯：方沛清）1110524