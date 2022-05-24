侯友宜喪母仍赴議會備詢 感謝各界關心

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（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市長侯友宜母親昨天過世，今天他仍如常赴新北市議會市政總質詢，當議員致意時，他雙手合十回應，似乎眼眶泛淚。並透過幕僚表達，感謝各界關心。

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新北市議會今天進行第2天的市政總質詢，侯友宜如常接受會前媒體聯訪及接受民進黨團聯合質詢，等到下午侯友宜母親過世的新聞露出後，民進黨團總召陳啟能在開議後於議場向侯友宜致意，侯友宜僅雙手合十，不發一語，但看起來似乎眼眶泛淚。

侯友宜會中正常答詢，在議程中間休息時間，他也只坐在座位上，神情落莫，有些議員會上前致意，請侯友宜節哀。侯友宜透過新北市政府發言人張愛晶對外表示，感謝各界關心，他目前仍以防疫為重。（編輯：李錫璋）1110524