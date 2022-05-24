更多編輯台推薦新聞：
疫情防控常態化 上海出入公共場所也要「實聯制」
兩岸

疫情防控常態化 上海出入公共場所也要「實聯制」

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

侯友宜喪母仍赴議會備詢 感謝各界關心

2022/5/24 17:11（5/24 17:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜母親侯呂秀蓮23日辭世，侯友宜（中）24日施政總質詢休息空檔時神情落寞，議員上前致意。中央社記者王鴻國攝 111年5月24日
新北市長侯友宜母親侯呂秀蓮23日辭世，侯友宜（中）24日施政總質詢休息空檔時神情落寞，議員上前致意。中央社記者王鴻國攝 111年5月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市長侯友宜母親昨天過世，今天他仍如常赴新北市議會市政總質詢，當議員致意時，他雙手合十回應，似乎眼眶泛淚。並透過幕僚表達，感謝各界關心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北市議會今天進行第2天的市政總質詢，侯友宜如常接受會前媒體聯訪及接受民進黨團聯合質詢，等到下午侯友宜母親過世的新聞露出後，民進黨團總召陳啟能在開議後於議場向侯友宜致意，侯友宜僅雙手合十，不發一語，但看起來似乎眼眶泛淚。

侯友宜會中正常答詢，在議程中間休息時間，他也只坐在座位上，神情落莫，有些議員會上前致意，請侯友宜節哀。侯友宜透過新北市政府發言人張愛晶對外表示，感謝各界關心，他目前仍以防疫為重。（編輯：李錫璋）1110524

延伸閱讀
侯友宜母親安詳辭世 家屬低調治喪
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族