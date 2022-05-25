澎湖施打輝瑞兒童疫苗 抵禦病毒增強保護力

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澎湖各級學校暫停實體授課，不過輝瑞兒童疫苗25日如期在校園接種，澎湖縣長賴峰偉（前右）親赴中正國小關心施打情形。（澎湖縣政府提供）中央社 111年5月25日

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（中央社澎湖縣25日電）COVID-19本土疫情持續，澎湖各級學校暫停實體授課，輝瑞兒童疫苗今天如期在校園接種。澎湖縣長賴峰偉親赴中正國小，鼓勵兒童踴躍接種，提高保護力，抵禦病毒威脅。

澎湖5至11歲兒童及12至17歲青少年施打輝瑞兒童疫苗，今天如期在校園內接種，賴峰偉在教育處長蘇啟昌、衛生局長蕭靜蓉陪同下前往馬公中正國小關心施打情形，提醒學生放鬆心情，減少因緊張產生暈針狀況。

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教育處表示，馬公中正國小及附設幼兒園今天有意願施打輝瑞兒童疫苗有222人。其中，5至11歲兒童207人、12歲以上15人，今天各校施打過程順利，學校也播放卡通影片舒緩學童情緒並觀察施打後身體狀況。

縣府表示，中央第一波撥配澎湖輝瑞兒童疫苗有1500劑，澎湖5至11歲兒童符合接種BNT兒童疫苗資格者4569人，扣除首波已施打莫德納疫苗1044人，剩餘3525人可選擇施打，呼籲尚未打疫苗的學童踴躍接種，加強保護效力。（編輯：郭諭儒）1110525