南鯤鯓代天府建廟360週年 蔡總統贈墨寶

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）有「台灣王爺總廟」美稱的台南北門南鯤鯓代天府今年建廟360週年，今天獲民進黨宗教委員會總召集人余政憲代表總統蔡英文贈送墨寶「 覃恩溥化」，將用來製作匾額。

余政憲下午前往南鯤鯓代天府贈送蔡總統墨寶「覃恩溥化」，由南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜等人代表受贈，余政憲隨後到廟內參香。

余政憲致詞表示，南鯤鯓代天府致力宗教公益事業和推動藝文，「覃恩溥化」寓意五府千歲神恩教化眾生。

南鯤鯓代天府主祀李王、池王、吳王、朱王和范王等五府千歲，迄今全台有超過2萬座分靈廟，這些分靈廟每到王爺誕辰，會籌組進香團前往進香謁祖，南鯤鯓代天府五府千歲進香期已列為國家重要民俗，而明天是李府千歲神誕日。

廟方人員指出，廟內現有嚴家淦、李登輝、馬英九等人的總統賀匾，這是首次獲得蔡總統墨寶，將用來製成匾額。（編輯：謝雅竹）1110525