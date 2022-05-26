新北深澳光隧道修復 鐵道自行車6月重新啟用

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新北市府觀光旅遊局26日表示，瑞芳深澳鐵道修復裂縫工程完工，預計6月重新開放。圖為師傅們在隧道狹小的空間中辛勤作業，強化隧道內旅客安全。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月26日

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市府今天表示，瑞芳深澳鐵道修復裂縫工程已完工，將重建光環境工程，預計6月重新開放，提供遊客更安全的遊憩環境，體驗炫麗又壯觀，如穿行在星空與海洋中的鐵道自行車。

新北市府觀光旅遊局今天發新聞表示，深澳隧道歷史悠久，加上地震頻繁及環境潮濕，壁體出現裂縫；因此，規劃修護隧道工程及修補結構，讓遊客能安心無虞地在隧道內騎乘鐵道自行車。

觀旅局說，這次針對不同的裂縫狀況，採用相對應的修復工法；不影響結構安全的裂縫灌入無收縮水泥，因隧道年代久遠且受地震影響，壁體部分由裂縫包圍的混凝土塊，採雙層碳纖維貼布修補，以防止混凝土塊剝落；較嚴重的地方，以環狀鋼板補強，以穩固不規則斜向的裂縫，這也是工程最大、最困難的工項。

監造吳英傑透過新聞稿表示，修復工程最大的困難點在於隧道壁為曲型，且結構體凹凸不平，所以安裝鋼板時需反覆修正才能使鋼板間沒有縫隙；加上隧道內空間有限，無法使用大型機具，只能用手遙吊車及人力輔助吊掛安裝鋼板。

他說，修復過程中，師傅們在黑暗的隧道中，精準校對鋼板接縫，也相當考驗師傅的專業工法。

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觀旅局說，台鐵深澳線自西元1936年開始營運，經歷停駛數年，新北市政府觀光旅遊局於2019年打造深澳鐵道自行車，讓廢棄的深澳支線舊鐵道重生，遊程必經的主題炫麗的「光隧道」是一大亮點，也受遊客喜愛。

其中，深澳光隧道於今年3月起修復補強，歷經90天已順利完工，並將於6月更新設計與重建隧道內的光環境後，屆時以嶄新面貌與民眾見面，並將同步開放民眾線上預訂，體驗騎乘在鐵道上觀看美麗的山海景緻。（編輯：張銘坤）1110526

新北市府觀光旅遊局26日表示，瑞芳深澳鐵道修復裂縫工程已完工，預計6月重新開放。隧道採雙層碳纖維貼布修補，以防止混凝土塊剝落。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月26日

新北市府觀光旅遊局26日表示，瑞芳深澳鐵道修復裂縫工程已完工，將重建光環境工程，預計6月重新開放。圖為隧道內吊裝環狀鋼板作業，需精準校對鋼板接縫後安裝。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月26日