新北持續打COVID-19兒童疫苗 估28日全天逾1萬劑

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新北市政府28日表示，市內233家診所、29區衛生所、26家醫院28日持續提供施打COVID-19兒童疫苗，預計超過1萬劑。圖為板橋區醫院兒童接種疫苗情形。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月28日

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市府今天表示，市內233家診所、29區衛生所、26家醫院今天持續提供施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兒童疫苗，預計超過1萬劑，若發現孩子有不良反應，可透過窗口洽詢。

新北市政府衛生局今天以新聞稿指出，新北市3日起由醫療團隊進駐221所國小集中接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗，25日起再於國小及附設幼兒園集中接種輝瑞兒童疫苗。

衛生局發言人高詩琪告訴中央社記者，新北市輝瑞兒童疫苗規劃接種時間與地點分別為，25日起至6月15日，221所國小及附幼由醫療人員進駐校園集中接種疫苗。

至於新北市立及私立幼兒園，已規劃全市29區選定某一所國小開設施打站，由家長陪同到校接種。新北市教育局告訴中央社記者，由哪一所國小開放私幼符合資格的園生接種，仍在規劃中，目前已請園方通知家長造冊，請有意願接種幼生提供資料。

衛生局表示，目前初步規劃於6月1日開放給市立幼兒園、私立幼兒園的幼兒接種疫苗，但牽涉疫苗到貨量與醫療人員調度，地點及動線規劃，屆時會再透過幼兒園通知家長。

另外，醫療院所也設置輝瑞兒童疫苗專診預約接種，包括26家醫院、233家診所、29區衛生所，共288處接種地點。請接種兒童備妥健保卡，並透過校園集中接種或以電話、網路預約方式，由家長陪同接種。

衛生局指出，將依中央配賦疫苗情形及兒童接種狀況，隨時機動調整開診量，也感謝醫護人員盡全力協助疫苗接種作業，守護兒童健康。家長如在家中發現孩子接種疫苗後有不良反應，隨時可透過醫療諮詢的窗口及衛生所窗口洽詢。

新北市政府表示，假日期間，父母帶孩子接種兒童疫苗相當踴躍，也可理解爸媽保護孩子的心情。今天所有診所、衛生所、醫院都還是可以施打兒童疫苗，預計28日全天施打將超過1萬劑以上的疫苗。

新北市長侯友宜今天前往板橋區某醫院關懷兒童疫苗施打情形，他呼籲兒童盡速前往接種疫苗，提升保護力以降低感染後中、重症風險。

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他說，目前中央發配給新北9.5萬劑兒童疫苗，只要中央撥補不斷提供，會快速提供各診所、衛生所、醫療體系完成接種。

至於中央流行疫情指揮中心將研議邊境鬆綁政策，包括未來可能方向與開放時程，侯友宜回答媒體詢問時表示，這是未來趨勢，台灣需注意國外疫情變化，病毒變異株發展，以及入境國家的風險評估，逐步採取順序開放，並保全國內的醫療量能。（編輯：戴光育）1110528

新北市長侯友宜28日前往板橋區的醫院關懷兒童疫苗施打情形，呼籲兒童盡速前往接種疫苗，提升保護力以降低感染後中、重症風險。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月28日