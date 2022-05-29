屏東新型百貨商場動土 品川開發投資14億元

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屏東市舊酒廠停車場整體開發興建移轉營運案29日進行動土典禮，由品川國際開發股份有限公司董事李宗熹（左起）、屏東副縣長吳麗雪、屏東代理市長程清水參與動土儀式。中央社記者李卉婷攝 111年5月29日

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）品川國際開發股份有限公司斥資新台幣14億元，參與屏東市舊酒廠停車場整體開發興建移轉營運案，今天動土，預計24個月工期，將成為屏東新型百貨商場，提供300個就業機會。

屏東市舊酒廠停車場整體開發興建移轉營運案新建工程，位於民族路與仁愛路交叉口，是屏東縣政府首創BOT加OT案，為地上4層及地下2層立體停車場，由餐飲、風情商業街、Shopping Mall、休閒娛樂及停車場物業組成。

屏東縣副縣長吳麗雪出席動土典禮，接受媒體聯訪指出，這是縣府第一個BOT結合OT案，為吸引廠商進駐，特別興建民生路立體停車場，不僅可以滿足附近停車需求，未來購物中心完工後結合周邊民生商圈，透過開發，帶動整體發展。

品川國際開發股份有限公司董事李宗熹說，結合民生路立體停車場，將來會開發成5480坪商業樓地板面積，也會是智慧型商場，共計有749停車位與130個櫃位，帶動300個以上就業機會，預計24個月後完工，對屏東帶來最好發展。

鄰近開發案附近就有2家百貨公司，會不會有營運上壓力，李宗熹說，目前商業規劃以吃、玩樂居多，已經做好市場區隔。（編輯：方沛清）1110529