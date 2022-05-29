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雲林6歲確診童腦炎改善 大家集氣盼早日康復

2022/5/29 19:11
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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）雲林縣一名6歲男童因家人確診COVID-19也被傳染，21日晚上持續出現癲癇及休克，送到台大醫院雲林分院隔離加護病房治療。雲林縣衛生局今表示，男童腦炎現象改善，大家集氣願他早日康復。

雲林縣衛生局長曾春美指出，6歲重症兒童目前狀況漸趨穩定，腦炎現象改善，仍在加護病房由台大醫療團隊努力照護中，大家集氣盼男童早日康復。

6歲男童與媽媽等親人同住，因家人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），男童在21日晚上出現異狀，家人緊急送至若瑟醫院，但男童持續出現癲癇及休克。

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在醫療團隊評估下，男童於22日凌晨緊急送到台大醫院雲林分院隔離加護病房治療，由兒科重症醫療團隊照顧，但男童症狀反覆，甚至出現猛爆性腦水腫。

雲林縣衛生局呼籲家長盡量配合幼兒園及學校集中接種，勿擔心打不到，也請勿到醫療院所搶打，恐增加群聚感染風險，如預約成功者，現場亦請耐心等候，並落實戴口罩、保持社交距離，以提供小朋友優質接種環境。（編輯：黃世雅）1110529

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