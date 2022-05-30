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台南西門健康立體停車場完工 助解鬧區需求

2022/5/30 10:59（5/30 11:31 更新）
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位於台南市南區西門路與健康路口的新建立體停車場工程已完工，預計7月底可開放使用，提供汽車102席、機車40席停車空間。（台南市交通局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月30日
位於台南市南區西門路與健康路口的新建立體停車場工程已完工，預計7月底可開放使用，提供汽車102席、機車40席停車空間。（台南市交通局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月30日
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府向中央爭取前瞻建設經費興建南區西門健康立體停車場，目前工程已完工，預計7月底可開放使用，提供汽車102席、機車40席停車空間，紓解附近鬧區停車需求壓力。

台南市長黃偉哲今天上午前往視察時表示，健康路與西門路周邊是交通繁忙且停車位稀少的路段，以往常有市民或遊客在附近違停遭開罰單，有了這個停車場後，可紓解對停車空間的需求，相信可讓民眾感到交通上更大便利。

交通局長王銘德表示，停車場基地位於南區西門路與健康路交岔路口西北側，屬於南區與中西區住宅與商業繁盛發展區域，基地原先僅做平面停車場使用，經周邊停車供需調查後，平均供給確實不足且尖峰停車使用率超過100%，因此透過立體化興闢增加供給。

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王銘德指出，停車場基地面積1236平方公尺，採地上4層的建築設計，可提供汽車位102席及機車位40席（含室外周邊），並導入智慧停車管理系統，有效提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便利停車空間。

王銘德說明，停車場工程目前已完竣，正辦理完工、驗收、使用執照等申請作業，預計7月底前開放使用，同時進行廠商遴選，於10月委外營運。（編輯：陳仁華）1110530

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