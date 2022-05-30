台中農業、財政局長染疫 累計市府10官員確診

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市議會今天上午進行市政總質詢，主席蔡耀頡宣布，農業局長蔡精強、財政局長羅仙法確診，改派副局長備詢，疫情升溫，台中市政府累計已有10名官員確診。

台中市政府上月因府會餐敘引發群聚感染，先後造成2名副市長、6名局長確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），導致在教育文化業務質詢期間，都是由副局長代打上陣。市議會上週二開始市政總質詢，確診的官員也陸續康復、解除居家隔離，回到議場備詢。

台中市議會今天召開第3屆第7次定期會市政總質詢，議會主席、市議員蔡耀頡宣布，蔡精強、羅仙法因確診改由副局長列席備詢。議場內官員座位緊鄰，雖備詢期間全程戴口罩，但包含市長盧秀燕、各局處首長都是整天列席。

人事處表示，目前已累積上千名員工確診，不過，市府早已實施分艙分流上班作業，而且業務都有代理人制度，市政運作不受影響。

台中市政府日前確診的官員及局處首長，包括副市長黃國榮、副市長令狐榮達、新聞局長鄭照新、文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、運動局長李昱叡、地政局長吳存金、觀旅局長韓育琪。（編輯：卞金峰）1110530