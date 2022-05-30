基隆諸聖教堂考古遺址 城博會亮相林右昌搶先開箱

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基隆市和平島的「西班牙諸聖教堂考古遺址」，市府以「現地即展場」概念布展，將首次在6月10日至19日舉行的城市博覽會亮相，市長林右昌（右前）30日搶先開箱。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月30日

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市和平島的「西班牙諸聖教堂考古遺址」，市府以「現地即展場」概念布展，將首次在城博會亮相，市長林右昌今天搶先開箱，邀請民眾親臨現場，見證基隆在大航海時代的重要角色。

林右昌指出，諸聖教堂遺址經過幾年的努力，終於完成考古挖掘，今天特地前來開箱，展示空間結合AR、VR及模型圖說，可以讓大家清楚了解，諸聖教堂過去曾被遺忘的西班牙人在台灣的歷史和現在。

林右昌說，這地方是台灣考古重要據點，未來將設置長久的博物館，趁著城市博覽會期間，掀開神秘的面紗，邀請大家一同前來回顧400年前西班牙人在基隆的珍貴史實。

林右昌表示，這地方的發掘是奇蹟，日治時期以來旁邊都有住人，過去是台船停車場用地，也是和平島唯一未開發的基地，諸聖教堂就在這塊基地裡，不僅是台灣史的重要據點，更獲文化部「大基隆歷史場景再現計畫」經費挹注，相關調研還在進行中，歡迎大家在6月10日至19日城市博覽會期間前來觀賞。

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基隆市政府文化局長陳靜萍說，展場整體運用出土文物與教堂牆垣線條作為主視覺設計元素，包括陶器、錢幣等，加深大眾對考古遺址的印象，另外，包括進出考古遺址出入口的車擋也都統一設計處理。

此外，城博會期間也安排由在地文史團隊「雞籠卡米諾」，每日早上11時與下午3時，2場定時的文史導覽，民眾可隨導覽解說深度探訪遺址，現場並規劃3處AR感應點，民眾可使用專屬APP感受西班牙人在此的生活環境與儀式，蒐集電子章還可獲得集章好禮。（編輯：黃世雅）1110530