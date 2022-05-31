輝瑞兒童疫苗到貨量減 雲林藍綠起爭論

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）中央今天撥2300劑輝瑞兒童疫苗給雲林縣，遭議員質疑到貨量減少與六都開設兒童疫苗接種站有關；民進黨雲林縣黨部則批評模糊焦點甩鍋中央。雲林縣府稍早說明借到4000劑補上缺口。

無黨籍縣議員蔡東富今天在雲林縣議會上質詢，今早接到消息，指中央昨天通知今會撥5600劑輝瑞兒童疫苗給雲林縣，但實際到貨僅2300劑，質疑與六都開設大型兒童疫苗接種站有關。

對於蔡東富質疑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會說明，發配疫苗有計算基礎，這批進貨的輝瑞兒童疫苗分配原則以各縣市可打的95%計算，聽起來還少5%，但因為全數可打的142萬名5至11歲兒童中，但有15萬餘名近幾個月確診不能打，所以每個縣市獲配9成數量已近百分之百。

陳時中重申，提供給大型兒童疫苗接種站的疫苗，並沒有從其他縣市的分配量來調配使用；若地方確實不夠可以隨時發給他們。

民進黨雲林縣黨部認為，重點是縣府的施打量能是否足夠？輝瑞兒童疫苗從24日開始施打至29日，僅施打4403人，縣府應該立即檢討施打措施，把95%的覆蓋率達成，再來跟中央討要5%的調配量，而不是為了掩蓋施打制度混亂，模糊焦點，烏龍爆料，讓縣民產生恐慌。

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雲林縣政府稍早發布新聞稿指出，中央明確在30日通知將配送5600劑輝瑞兒童疫苗，但後來卻臨時刪減3300劑，只剩下2300劑，這中間都有電子郵件往來可可證。衛生局長曾春美表示，原本疫苗接種作業都依相關數量規劃，上午臨時得知中央只配發2300劑，確實讓相關計畫產生混亂。

曾春美說，為維護鄉親接種疫苗的權益，縣府緊急向鄰近縣市商借，也已借到4000劑，只要家長同意接種，一定能讓雲林孩童疫苗涵蓋率達到百分之百。至於4000劑疫苗是向鄰近哪些縣市商借？衛生局未做進一步說明。（編輯：謝雅竹）1110531