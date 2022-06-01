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芎林消防分隊新建廳舍落成啟用 提升救護戰力

2022/6/1 13:18（6/1 13:46 更新）
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新竹縣政府新建消防局第三大隊芎林分隊廳舍1日落成啟用，地方人士出席剪綵。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月1日
新竹縣政府新建消防局第三大隊芎林分隊廳舍1日落成啟用，地方人士出席剪綵。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月1日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣政府新建消防局第三大隊芎林分隊廳舍，今天落成啟用，縣長楊文科今天表示，同時新增救護設備等，提升救護戰力。

新竹縣消防局今天提供新聞資料指出，芎林分隊原和芎林鄉戶政事務所共用同一棟建築物，因面積狹小，內部空間得合併使用，而隨著救災勤務量的增加及人力增補，原本的廳舍空間已不敷使用。

消防局表示，因此，縣府斥資新台幣6543萬餘元，在芎林鄉的文山路、光明路口新建廳舍，為4層樓築物，在建築外觀設計有大型的紅色字體「119」，相當顯眼，方便民眾辨識。

消防局說，而新建廳舍也大大改善消防隊員的生活空間，提升辦公品質，未來還可停放更多救災車輛、新增更多消防人力，對於守護芎林地區消防公共安全有極大助益。

縣長楊文科表示，新建廳舍工程從民國109年動工至今落成，除了新的廳舍以外，同時新增包括救護車、消防後勤車及冷氣機、值班台等各種救護設備，提供給消防人員更好的工作環境。（編輯：李錫璋）1110601

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