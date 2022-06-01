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嘉市高中以下暫停實體課程 遠距教學至6/12

2022/6/1 16:10（6/1 16:20 更新）
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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）嘉義市政府教育處考量COVID-19疫情仍在高峰，今天宣布6月6日至12日嘉義市高中職、國中小及公幼（含附幼）持續遠距教學，13日再恢復實體課程。

嘉義市教育處長林立生告訴中央社記者，近來許多學生及家長關注「恢復到校實體課程」部分，因考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻，國小校園在7日前尚有幾所國小進行校園疫苗施打，基於校園要打掃清理，學童剛打完疫苗也須多休息。

因此，嘉義市宣布6月6日至12日高中職、國中小及公幼（含附幼）持續遠距教學，13日再恢復實體課程。

林立生指出，遠距教學期間，家長若有需求，學校依然提供到校基本照顧，老師都會在學校同步進行上課，並持續提供經濟弱勢學童午餐照顧，學生如有設備需求，也可向學校申請借用。

林立生表示，恢復實體課程前，將進行全市校園清消作業，另外，林立生也提醒，端午節3天連假期間，學童應避免前往人潮擁擠的場所。（編輯：郭諭儒）1110601

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