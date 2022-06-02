聯利輪船東積欠處理費用2千萬 遭廠商聲請假扣押

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）聯利輪因積欠民間廠商拖帶等擱淺處理費約2000萬元，遭廠商聲請假扣押，停泊高雄港逾2個月，有船員掛出「要回家」布條。航港局南航中心表示，會協助補給食物等船上物資。

媒體報導，聯利輪船東疑似積欠船員薪資，加上船隻被管制出港、船員又被限制不得下船，有船員在船上掛出白布條，要求「要工資、要回家」。因船隻停泊位置靠近景點「棧貳庫」，位置醒目，吸引不少遊客注意與憂心。

航港局南航中心主任張博彥今天接受中央社記者訪問表示，聯利輪在台東富岡漁港外擱淺期間，曾找民間公司執行拖帶，雖沒有拖帶成功，但因業者確實有執行拖帶等工作，因此有相關費用。但船東目前尚積欠廠商約新台幣2000萬元，處理廠商已向法院聲請執行假扣押。

張博彥說，因應目前港口規定，所有船隻船員都只能待在船上，至於船上物資，今天會去進行加油、加水，並會請船代公司協助補給食物，船上物資無虞。至於積欠費用，目前了解船東會與廠商積極協商，達成協議或繳清欠款後即可望出港返航。

至於航港局介入將船脫困的應變處理費用，張博彥說，都已經達成協議、處理完成。僅剩民間業者與船東之間費用清償問題。

貝里斯籍貨船聯利輪（UNIPROFIT）今年3月8日擱淺在台東富岡漁港外，交通部航港局3月22日將船脫困，解除海上油污染危機，同時將向中國船東追償約新台幣5000萬元應變處理費。事後船拖往高雄港停泊，並管制出港。（編輯：謝雅竹）1110602