更多編輯台推薦新聞：
賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍
國際

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣歐盟首次部長級對話 設平台促半導體供應鏈等合作
首頁 / 地方

基隆要塞司令部變身孩童新樂園 城博會開放

2022/6/2 19:30（6/2 19:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆要塞司令部歷經2年整修，將在2022城市博覽會開放，基隆市長林右昌（前中）2日開箱，現場和親子大玩AR砲台射擊遊戲。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年6月2日
基隆要塞司令部歷經2年整修，將在2022城市博覽會開放，基隆市長林右昌（前中）2日開箱，現場和親子大玩AR砲台射擊遊戲。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）公元1928年竣工的基隆要塞司令部歷經2年整修，將在城市博覽會開放，基隆市長林右昌今天開箱宣布「解嚴」，現場和親子大玩AR砲台射擊遊戲，昔日軍事重地變身成孩子的新樂園。

林右昌表示，基隆要塞司令部以前是警總也是軍營，在基隆人的歷史是嚴肅森嚴的，透過大基隆歷史場景再現計畫，將這個歷史空間解嚴，經由策展過程與空間鋪設，讓人們重新認識基隆，也認識台灣的歷史。

林右昌說，市府將空間「解嚴」設置歷史互動式裝置，把森嚴的軍事場所變成小朋友新樂園，邀請大家10日至19日到基隆參加城市博覽會，感受營區不一樣的歷史體驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市府文化局長陳靜萍表示，這次沙灣展區有許多亮點，司令部古蹟主建物有「基隆.zip」，運用不同科技媒介回顧、展望基隆歷史人文及古蹟風華，2樓的「就從這裡開始」採藝術進駐創作形式，將邀請5名藝術家帶來原住民編織、光影藝術、AR互動與空間創作等現地作品。

此外，古蹟本體在11日和12日晚間將幻化為藝術展場，舞鈴劇場結合中正國中民俗技藝班學生，帶來夜間「山海之光」精彩大戲，而重新搭建的軍補庫房，也有近年來文化局輔導的文創成果「基隆好物」與國立台灣海洋大學策劃的「穿越基隆的時空」展出，轉角一旁的光復樓則安排虛擬實境重現歷史場景。（編輯：方沛清）1110602

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族