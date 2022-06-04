台中守護長照機構 將普篩1.6萬名住民及工作人員
2022/6/4 17:04（6/4 17:21 更新）
本土疫情持續，台中市長盧秀燕4日表示，針對社福機構高風險市民，6日起將啟動長照機構「醫」起守護補助方案，媒合20家急救醫院到168家住宿型長照機構，為近1.6萬名住民及工作人員全面篩檢並給予確診者治療藥物，保障患者及早得到醫療照護，避免疫情擴大。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月4日
（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市疫情仍處高峰，台中市長盧秀燕今天宣布，6日啟動長照機構「醫」起守護補助方案，媒合20家醫院，為全市168家住宿型長照機構1.6萬名住民及工作人員普篩。
台中市政府下午召開線上防疫記者會，盧秀燕在會中指出，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診9511例，今天進入端午連假第2天，呼籲市民仍要戴好口罩並落實防疫措施。
由於疫情仍處高峰，盧秀燕表示，針對社福機構的高風險市民朋友，將於6日啟動長照機構「醫」起守護補助方案，媒合20家急救醫院，到168家住宿型長照機構，為近1.6萬名住民及工作人員，進行全面快篩，並給予確診個案治療藥物，保障患者能及早得到醫療照顧，避免疫情擴大。
疫苗接種部分，盧秀燕說，統計至上午為止，台中市整體疫苗覆蓋率第1劑94.78%、第2劑86.32%、第3劑69.44%；兒童疫苗覆蓋率也突破6成，已有11萬9226名兒童完成接種，疫苗覆蓋率達到61.45%。
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台中市衛生局副局長邱惠慈表示，今天新增10例中重症患者，年齡介於70歲至96歲，皆有慢性病或癌症病史，其中3例未接種疫苗、2例接種1劑、2例接種2劑、3例接種3劑。
台中市今天並新增14例死亡個案，邱惠慈說，個案年齡介於62歲至95歲、其中有5例未接種疫苗、1例接種1劑疫苗、2例接種2劑疫苗、6例接種3劑疫苗；1例無慢性病、另13例皆有慢性病或癌症病史，死亡原因多為呼吸衰竭。（編輯：郭諭儒）1110604
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