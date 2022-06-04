南投確診1歲男嬰不斷抽搐 疑為腦炎轉院治療

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（中央社記者吳哲豪南投4日電）南投縣府發布新聞指出，埔里鎮1名男嬰5月30日因確診住進檢疫所，今天上午因不斷抽搐送南投醫院，醫師診斷疑似腦炎，中午緊急轉送台中中國附醫治療。

南投縣府發布新聞稿說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，南投縣今天新增1308例，累計確診個案超過2萬人，其中12歲以下確診者約有2100人，今天出現1起疑似腦炎轉院治療案例；埔里鎮1歲男嬰因確診和母親一起住進集中檢疫所，上午因不斷抽搐被送到衛生福利部南投醫院治療，經醫師診斷疑似為腦炎，中午緊急轉送台中市中國醫藥大學附設醫院治療。

縣府表示，南投醫院也緊急為1名懷孕38週的確診孕婦接生；這名孕婦5月21日確診，今天出現破水現象，緊急送醫剖腹產，中午順利產下1名女嬰。

縣府指出，今天也新增3例死亡，介於70至80歲，其中1名死者為75歲罹患失智症的婦人，未接種COVID-19疫苗，6月1日因呼吸喘不適，送南投基督教醫院急診，到院前已死亡。（編輯：郭諭儒）1110604