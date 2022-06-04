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誇張民眾在停車場露營 東北角管理處：加強管理

2022/6/4 20:26（6/4 20:36 更新）
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有民眾把東北角瑞芳南雅漁港停車場當成露營區，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處4日表示，獲報後已立即派員前往勸離，民眾也配合將帳篷移除，未來將加強管理。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年6月4日
有民眾把東北角瑞芳南雅漁港停車場當成露營區，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處4日表示，獲報後已立即派員前往勸離，民眾也配合將帳篷移除，未來將加強管理。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年6月4日
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（中央社記者沈佩瑤新北4日電）露營蔚為風潮，卻有民眾把東北角瑞芳南雅漁港停車場當成露營區。東北角管理處今天表示，獲報後已立即派員前往勸離，如有破壞設施，除責令恢復原狀，依法可處50萬元以下罰鍰。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處副處長吳建志傍晚告訴中央社記者，今天上午接獲遊客反映，指瑞芳南雅漁港停車場竟有人搭帳篷露營，立即派員前往處理。

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吳建志表示，當場請警方協助勸離，民眾也配合隨即將帳篷移除，假如有損害到設施，就會依違反發展觀光條例處新台幣50萬元以下罰鍰，並責令回復原狀或償還修復費用。

吳建志說，因附近的南子吝步道深受許多民眾喜愛，才會設置全開放且不收費停車場，未來將加強管理。警方表示，將加強巡查，也呼籲民眾遊客都能發揮公德心，切勿占用公共資源。（編輯：李亨山）1110604

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