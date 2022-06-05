福壽山農場蘋果樹掛茶包引關注 內裝草蛉剋害蟲

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）福壽山農場蘋果樹上掛著「茶包」，引發民眾好奇。農場解釋，「茶包」內裝著剛孵化的草蛉，牠是兇猛的雜食性昆蟲，利用益蟲克制害蟲，可省去除蟲人工、農藥費用。

最近到福壽山農場可以看到蘋果樹上掛著「茶包」，福壽山農場今天透過文字稿解說，為達成農場永續經營願景，近年致力友善耕作方式，除果園已採用草生栽培，今年還引進草蛉進行生物防治，目前已在蘋果園、水蜜桃園中施放一齡草蛉，「茶包」內裝的是草蛉。

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負責施放的技術員潘其彥表示，別看草蛉小小隻的，牠的幼蟲小到幾乎肉眼看不見，但卻是一種兇悍的雜食性昆蟲，屬捕食性天敵可吃粉蝨、介殼蟲、蚜蟲及葉蟎等，體型比牠大的粉介殼蟲、葉蟎類只要被牠盯上，身軀就會被草蛉麻痺而遭草蛉吸食至液乾蟲亡。

福壽山農場副場長王仁助指出，農場今年採購5萬4000隻草蛉，已在部分果園內施放，並觀察防治害蟲成效，如果成效良好，不排除持續使用，並推廣給鄰近地區農民。（編輯：戴光育）1110605