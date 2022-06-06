台東長濱金剛好事館 販售農特產品帶動觀光

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（中央社記者李先鳳台東縣6日電）行銷長濱農產品，台東縣長濱鄉農會翻新農產行銷中心，融入地方知名金剛山意象，打造成「金剛好事館」今天開幕，縣長饒慶鈴表示，希望經由異業結盟發展地方特色，帶動觀光。

台東最北端的長濱鄉農會農產行銷中心改頭換面，歷經8個月籌備打造全新的金剛好事館，並與7-11便利商店異業結盟，饒慶鈴特別前往參與並恭賀。

「不只服務在地，也要爭取觀光客商機。」饒慶鈴肯定長濱鄉農會在農業推廣及農民輔導的辛勞，她說，縣府近年來積極推動農特產品展售行銷，推出「購夠台東」網路農場及商城，並前往各地銷售，已經有很好的成績，再加上各項大型活動的辦理，連續3年獲得Booking.com評選全球最好客城市，旅遊人數破千萬屢創新高、觀光旅館住房率也是全國第一。

饒慶鈴表示，台東不必複製都會的發展模式，而是掌握「慢」的價值，探索新的道路，找到新的可能，將會以「慢」為關鍵字，創造讓更多人來台東100次的魅力及理由。

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總幹事洪正憲說明，重新出發的長濱鄉農會農產行銷中心「金剛好事館」占地526坪，賣場約50坪，停車場、涼亭、觀景涼亭等約150坪；未來除展售長濱鄉內的米、苦茶油、苦茶油麵線與麵條、芭蕉麵條等農產與加工品，幫助農民增加收益外，與7-11統一連鎖超商合作，提供明亮寬敞的空間，吸引更多遊客進入賣場。

台東縣政府資料指出，長濱鄉農會歷經8個月籌備打造全新的「金剛好事館」，洪正憲委請台東籍設計師張希妍、陳沐伭共同設計，兼具多元、創生、運用板塊與線條呈現現代簡約風格，明亮雅緻的外觀，未來將成為東海岸新興網美打卡景點。（編輯：謝雅竹）1110606