更多編輯台推薦新聞：
112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新
科技

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

南橫玉穗溪水位上升 勤和到復興段晚間預警封閉

2022/6/7 19:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄7日電）鋒面影響持續降雨，南橫玉穗溪水位上升，鋼便橋通洪斷面僅剩5公尺高，交通部公路總局考量通行安全，今天晚間6時起預警性封閉勤和到復興路段，預計明天中午12時開放通行。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，南橫台20線93K到98K勤和到復興段因玉穗溪水文狀態尚未穩定，15日起豪雨除造成玉穗溪土石下衝，鋼便橋通洪斷面更由原本10公尺高減少到5公尺，雖已清理鋼便橋上游沉沙池，但昨天起鋒面影響持續降雨，導致玉穗溪水位上升，且伴隨混濁泥流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

工務段發布新聞稿表示，目前土石流持續下衝，河道淤積將影響鋼便橋通洪斷面及結構，且交通部中央氣象局分析今天到明天清晨，玉穗溪上游仍持續有降雨，考量通行安全及入夜後視線不佳，勤和到復興路段已於晚間6時啟動便道預警性封閉作業，預計明天中午12時開放通行，以維護用路人安全。

工務段說，目前已加派搶修機具進駐待命，由保全人員守視警戒，維護用路人安全，後續將視氣象情資、科技災害監測資料及現場守視人員回報綜合判斷，滾動調整開放時間。（編輯：李明宗）1110607

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族