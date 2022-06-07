南橫玉穗溪水位上升 勤和到復興段晚間預警封閉

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）鋒面影響持續降雨，南橫玉穗溪水位上升，鋼便橋通洪斷面僅剩5公尺高，交通部公路總局考量通行安全，今天晚間6時起預警性封閉勤和到復興路段，預計明天中午12時開放通行。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，南橫台20線93K到98K勤和到復興段因玉穗溪水文狀態尚未穩定，15日起豪雨除造成玉穗溪土石下衝，鋼便橋通洪斷面更由原本10公尺高減少到5公尺，雖已清理鋼便橋上游沉沙池，但昨天起鋒面影響持續降雨，導致玉穗溪水位上升，且伴隨混濁泥流。

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工務段發布新聞稿表示，目前土石流持續下衝，河道淤積將影響鋼便橋通洪斷面及結構，且交通部中央氣象局分析今天到明天清晨，玉穗溪上游仍持續有降雨，考量通行安全及入夜後視線不佳，勤和到復興路段已於晚間6時啟動便道預警性封閉作業，預計明天中午12時開放通行，以維護用路人安全。

工務段說，目前已加派搶修機具進駐待命，由保全人員守視警戒，維護用路人安全，後續將視氣象情資、科技災害監測資料及現場守視人員回報綜合判斷，滾動調整開放時間。（編輯：李明宗）1110607